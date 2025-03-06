الخميس 06 مارس 2025
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بسوهاج

حادث تصادم
حادث تصادم

 أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بسيارة ملاكى أخرى على الطريق الزراعى الشرقى بمركز أخميم بسوهاج، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام.

 

إصابة 4 أشخاص فى حادث سيارتين ملاكى بسوهاج 

 كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث السيارة ملاكي قيادة محمد ا ع ا  45 عاما عامل بالسيارة ملاكي قيادة  يوحنا ش ف م 46 عاما حاصل علي دبلوم ومقيم مركز دار السلام نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولي واصطدامه بالسيارة الثانية بالمواجهة.
 

 

ونتج عن الحادث إصابة مستقلي السيارة الأولي كل من “رضا ا ع ح” 60 عاما ربة منزل، سحجه بالذقن، و"أحمد م ح ي" 67 عاما بالمعاش،سحجه بالوجه ونجلة الثاني “سهي” 35 عاما ربة منزل جرح متهتك بالفخذ الأيسر وتم نقلهم لمستشفي سوهاج العام.
 

أفادا قائدي السيارتين والمصابين بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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الطريق الزراعي الشرقي مركز دار السلام مستشفي سوهاج العام بالطريق الزراعي اخميم سيارة ملاكي

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