مقاتلة كورية جنوبية تسقط 8 قنابل بالخطأ ووقوع جرحى مدنيين وتدمير مبان

قالت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن طائرة عسكرية أسقطت 8 قنابل عن طريق الخطأ ما أدى لإصابة مدنيين.

وأفاد الإعلام الرسمي في سيول بسقوط "جرحى مدنيين إثر إلقاء طائرة حربية ثماني قنابل من طريق الخطأ".

وقال سلاح الجو في بيان إنّ "ثماني قنابل متعدّدة الأغراض من طراز إم كي-82 أُسقطت بصورة غير طبيعية من طائرة كي إف-16 تابعة لسلاح الجو، وانفجرت خارج نطاق الرماية المحدّد"، مبديًا أسفه الشديد للحادث "الذي أسفر عن سقوط إصابات في صفوف المدنيين".

وأفادت السلطات بأنها تلقت بلاغًا حوالي الساعة العاشرة صباحًا (بالتوقيت المحلي) عن سقوط القذائف على منزل في المدينة، التي تقع على بعد 43 كيلومترًا شمال العاصمة سيول، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص وتدمير عدة مبان.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن تحقيقًا يجرى حاليًّا للوقوف على ملابسات سقوط القذائف على المنزل.

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