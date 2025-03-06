أحمد بلال: الزمالك خرج من المنافسة على الدوري وهذه نسبة تتويج الأهلي

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خارج المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم.

الأهلي لن يفرض في الدوري

وقال بلال، في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لن يفرط في الدوري المصري هذا الموسم، وبدأ الفريق يكتمل عناصره، ويتبقي فقط استغلالهم من قبل الجهاز الفني، وفي حال خسارة الدوري كولر هو من يتحمل النتيجة، ونسبة تتويج الأهلي باللقب 60%".

وتابع: "بيراميدز هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي، وأصبح يسجل في نهاية المباراة، ويتعادل في حال تأخرة ويفوز".

أحمد بلال، فيتو

الزمالك خارج المنافسة

وأكمل: "الزمالك خارج المنافسة على المنافسة في الدوري المصري هذا الموسم".

بيراميدز يتصدر الدوري

وأسدل الستار أمس الأربعاء على المرحلة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز (الدور الأول) بانتهاء الجولة السابعة عشرة من المسابقة.

وتمكن فريق بيراميدز من احتلال المركز الأول وصدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، فيما جاء النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، ثم الزمالك ثالثًا برصيد 32 نقطة، ثم المصري رابعًا برصيد 30 نقطة.

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