كنا خارج الخدمة، أول تعليق من عبد الحميد بسيوني بعد الخسارة أمام الأهلي بالدوري

الدوري المصري، أكد عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش، أن الهدف الأول الذي هز شباك فريقه فتح الطريق أمام الأهلي للفوز بالمباراة.

وقال بسيوني في مؤتمر صحفي: "قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي رغم الهزيمة، لكن الهدف الأول الذي جاء بعد خطأ محمد شعبان جعل الفريق خارج الخدمة".

وأضاف: "محمد شعبان شارك في المباراة على حساب عماد السيد بعد استشارة مدرب الحراس".

وأكمل: “شعبان أحد أفضل حراس المرمى في الدوري بالموسم الماضي ومن الوارد أن يجانبه التوفيق مثلما حدث خاصة أن أرضية الملعب كانت مبتلة وزادت من سرعة الكرة”.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش 2-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 17 من الدوري المصري.



وسجل نيتس جراديشار ومروان عطية هدفي الأهلي في شباك طلائع الجيش.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي إنبي، يوم 18 مارس المقبل في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقًا”، التي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضي، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقًا” .

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