الخميس 06 مارس 2025
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ثقافة وفنون

نقابة الموسيقيين: نتمنى الشفاء العاجل للفنان أشرف زكي بعد أزمته الصحية

مصطفى كامل، فيتو
مصطفى كامل، فيتو

حرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على زيارة الفنان أشرف زكي بمنزله والاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات.

وقال الفنان مصطفى كامل إنه هو وأعضاء مجلس إدارة نقابة الموسيقيين يتمنون الشفاء العاجل للفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والعودة لممارسة نشاطه الفني.

وتعرض الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأعلنت زوجته، الفنانة روجينا، تعرضه لوعكة صحية أدت إلى نقله إلى المستشفى وذلك من خلال نشرها صورة من داخل المستشفى عبر حسابها على إنستجرام، كما طمأنت روجينا الجمهور والأصدقاء على صحته وكتبت: "الحمد والشكر لله.. سلامتك يا أشرف".

وبعد انتشار الخبر، انهالت رسائل الدعم والتمنيات بالشفاء العاجل من قبل زملاء الفنان وجمهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن قلقهم وتمنياتهم بعودته السريعة إلى الساحة الفنية.

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