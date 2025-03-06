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رياضة

موقف معقد لمودرن وإنبي، 8 لقاءات تحسم الهابطين لدوري المحترفين

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

الدوري المصري، تحدد 8 مباريات فقط، هوية الفريقين الهابطين من الدوري المصري إلى دوري المحترفين بالموسم الجديد بعدما أسدل الستار رسميًّا على المرحلة الأولى لبطولة الدوري موسم 2024 -2025 بنظامه الاستثنائي.

 

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

 

وتخوض 9 أندية مباريات مجموعة تجنب الهبوط بنفس نقاطهم بالمرجلة الأولى، وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.
 

ومن المتوقع أن تكون مباريات مجموعة صراع الهبوط أكثر قوة من نظيرتها مجموعة التتويج خاصة أن الفرق التسعة لمجموعة الهبوط تخشي سيناريو الابتعاد عن دوري الأضواء والشهرة.

 

وتعد فرص إنبي ومودرن سبورت الأقل بين الفرق التسعة لاحتلالهم المركزين الأخيرين في جدول الترتيب.

 

ترتيب الدوري المصري بعد المرحلة الأولى 

1 بيراميدز 42 نقطة
2 الأهلي 39 نقطة
3 الزمالك 32 نقطة
4 المصري البورسعيدي 30 نقطة
5 البنك الأهلي 29 نقطة
6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
7 فاركو 23 نقطة
8 بتروجيت 22 نقطة
9 حرس الحدود 22 نقطة
10 زد اف سي 21 نقطة
11 طلائع الجيش 21 نقطة
12 سموحة 20 نقطة
13 الاتحاد السكندري 18 نقطة
14 الجونة 17 نقطة
15 غزل المحلة 17 نقطة
16 الإسماعيلي 14 نقطة
17 إنبي 12 نقطة
18 مودرن سبورت 9 نقاط
 

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز والأهلي والزمالك الثلاثي المتوقع تنافسهم علي اللقب الفرق المتواجدة في مجموعة التتويج.

 

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقًا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجيت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط في دوري المحترفين.

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