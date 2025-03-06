الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا في جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة والإنارة ورفع كفاءة الميادين

محافظ قنا في جولة
محافظ قنا في جولة ميدانية مفاجئة، فيتو

قام الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بجولة ميدانية مفاجئة لمتابعة الحالة العامة بمدينة قنا، والوقوف على مستوى أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة، رافقه خلالها محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

ربط شرق قنا بغربها

وخلال الجولة، وجَّه المحافظ رئيس الوحدة المحلية بضرورة التأكد من تنفيذ أعمال النظافة والصيانة الدورية للسلم الكهربائي الخاص بكوبري مشاه الشيخ يونس، لأهميته في ربط شرق قنا بغربها، حيث يخدم مناطق النحال، الشيخ يونس، ومصنع المكرونة، وصولًا إلى مناطق عمر أفندي، المنشية، والشنهورية، مما يسهل حركة المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

المتابعة الدورية لأعمال النظافة

كما استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من المواطنين، ووجّه رئيس مركز ومدينة قنا بتكثيف المتابعة الدورية لأعمال النظافة، ورفع المخلفات من نقاط التجميع، إلى جانب التأكد من صيانة أعمدة الإنارة العامة، واستبدال الكشافات التالفة بأخرى موفرة للطاقة، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة عدد من المحاور والميادين الرئيسية لتحسين السيولة المرورية، في إطار تعزيز المظهر الحضاري للمدينة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا مدينة قنا ذوي الهمم السيولة المرورية

مواد متعلقة

محافظ قنا يشهد توقيع عقود استثمار وحدات المجمع الصناعي بأبو تشت

ضبط أكثر من 320 عبوة ألعاب نارية في قنا (صور)

ضبط 1183 عبوة ألعاب نارية في قنا

بعد شكوى الأهالي، حملة ليلية تستهدف تجار الألعاب النارية في قنا (صور)
ads

الأكثر قراءة

الدوري المصري، بتروجيت يخطف فوزا قاتلا 2-1 على غزل المحلة

أول رد من أبو تريكة على منتقدي ظهوره في إعلان استاد الأهلي "فيديو"

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

كولر يكشف طبيعة إصابة جراديشار بمباراة طلائع الجيش

الدوري المصري، الأهلي يفشل في هز شباك طلائع الجيش بعد 30 دقيقة

حالة الطقس، الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والصعيد

انخفاض يصل إلى 45 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يخطف فوزا ثمينا خارج ملعبه أمام باريس سان جيرمان

منوعات

المزيد

مناوشات زوجية بين ملك وملكة بريطانيا أثناء مشاركتهما فى تحضير إفطار رمضان

أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء لفلسطين وأهل غزة في اليوم السادس من رمضان

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت "علي بن أبي طالب.. باب مدينة العلم"

المزيد
الجريدة الرسمية