محافظ قنا يشهد توقيع عقود استثمار وحدات المجمع الصناعي بأبو تشت

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، توقيع عقود تأجير أربع وحدات صناعية بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبو تشت، بالشراكة مع هيئة تنمية الصعيد، وذلك في إطار تعزيز التكتلات الإنتاجية التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

جرت مراسم التوقيع بحضور الكيميائي محمد عزت درويش، مدير عام فرع هيئة تنمية الصعيد بقنا، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، إلى جانب المستثمرين المتعاقدين على الوحدات الصناعية.

المجمع الصناعي الحرفي بقنا

من جانبه، أوضح محافظ قنا أن المجمع الصناعي الحرفي مقام على مساحة 840 مترًا مربعًا، وتم تقسيمه إلى مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى أربع وحدات متخصصة في تعبئة وخلط الأسمدة المركبة (NPK)، وتصنيع المخصبات الزراعية، تدوير خراطيم وجراكن البلاستيك، تعبئة وتغليف المواد الغذائية، تشغيل ماكينات الحياكة.

وأضاف "عبدالحليم" أن الاستثمار في منطقة الكرنك يسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، حيث يوفر فرص عمل داخل مناطقهم السكنية، مما يقلل زمن وتكلفة الانتقال، ويشجع المستثمرين من أبناء المحافظة على العودة والاستثمار في موطنهم.

فرصة استثمارية حقيقية

وأشار المحافظ إلى أن ثلاثة من المستثمرين المتعاقدين هم من أبناء قنا، كانوا يعملون في القاهرة ومحافظات أخرى، لكنهم وجدوا في المشروع فرصة استثمارية حقيقية داخل محافظتهم، في ظل بيئة استثمارية جاذبة توفر لهم كافة التسهيلات.

وفي ختام مراسم التوقيع، وجه محافظ قنا شكره لهيئة تنمية الصعيد على جهودها في دعم عجلة التنمية بالمحافظة، بالتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ليس فقط عبر توفير المرافق والخدمات العامة، ولكن أيضًا من خلال خلق فرص عمل مستدامة.

وأوضح مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بقنا، أن المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك يتميز بموقعه الاستراتيجي على الشارع الرئيسي، بالقرب من جميع الخدمات الأساسية، كما تم تجهيزه بأحدث منظومات الإطفاء وكاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة، ويضم منطقة شحن وتحميل للسيارات، وتوصيلات للإنترنت والهاتف الأرضي، بالإضافة إلى التشطيبات المعمارية الحديثة التي تضمن بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعاملين.

وأضاف أن المجمع يعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة مناخ استثماري جاذب في مختلف مراكز محافظة قنا.

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