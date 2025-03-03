الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بالأرقام، نمو حركة الطيران والركاب بمطار القاهرة خلال فبراير

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

 شهد مطار القاهرة الدولي نموًا ملحوظًا في حركة الطيران والركاب خلال فبراير 2025 بالمقارنة بنفس الشهر لعام 2024.

 استقبل 2,420,224 راكب بزيادة قدرها 8%، وبلغ عدد الرحلات 16,944 رحلة لشركات الطيران الوطنية والأجنبية بزيادة قدرها 6%. 

وتؤكد تلك الأرقام  قدرة المطار على استيعاب الزيادة المتنامية في حركة الرحلات والركاب بأفضل معايير الخدمات المقدمة وأقصي درجات الرفاهية والراحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي حركة الطيران والركاب حركة الطيران والركاب بمطار القاهرة شركات الطيران

مواد متعلقة

فندق مطار القاهرة، خدمة متكاملة للمسافرين قبل إقلاع رحلاتهم

مطار القاهرة يستقبل جثمان آية عادل ضحية حادث السقوط بالأردن

وزير الطيران: نسعى لتعزيز مكانة مطار القاهرة كمحور إقليمي لحركة الطيران

مطار القاهرة يكشف تفاصيل توفير خدمات الليموزين للمسافرين

ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين، أحداهما بشأن شهداء طائرة عبد الحكيم عامر

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح تأثير الصيام على مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم (فيديو)

بعد انتشار صورتها مع رونالدو، حقيقة حجاب جورجينا رودريجيز، والنشطاء يكشفون السر

الشيوخ يعلن وفاة النائب حاتم حشمت ويقف دقيقة حداد

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

الأهلي يعتزم الموافقة على طلب خاص لـ كولر

التعليم تتخذ خطوات حازمة للقضاء على التنمر في المدارس

بعد إطلاق سراحها من الأسر بغزة، مجندة إسرائيلية تقتحم قبر النبي يوسف وتثير الغضب (فيديو)

منوعات

المزيد

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الأرز يبدأ من 26 جنيها اليوم الإثنين 3 مارس 2025

سعر النحاس اليوم الإثنين 3-3-2025 في مصر

سعر القصدير اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 رسائل هامة من الإفتاء إلى الموظفين والعمال بشأن الصيام في رمضان

ليس التوراة والإنجيل، الشعراوي يوضح معنى «ويعلمه الكتاب» بسورة آل عمران (فيديو)

الأزهر للفتوى يوضح معنى الصيام في الشريعة الإسلامية وشروطه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية