انطلاق مسابقة "الصوت الندي" لاكتشاف المواهب القرآنية بأوقاف الإسكندرية

عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية مساء أمس الأربعاء، مسابقة الصوت الندي بمكتب ديوان عام المديرية، يأتي ذلك بتوجيهات من الوزير أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وتحت رعاية وحضور الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.



يأتي ذلك بحضور اللجنة المشكلة للاستماع، والتقييم برئاسة الدكتور وكيل الوزارة وعضوية كلا من الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة، والشيخ محمود نصر الدين - مسؤول شؤون القرآن، والشيخ على كمال بدير مسؤول شؤون المساجد، والشيخ السعيد خيري بلايص إمام وخطيب ومدرس.





وقد أكد الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية أن وزارة الأوقاف أعلنت عن إطلاق مسابقة "الصوت الندي" لاكتشاف المواهب الصوتية المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، والابتهالات الدينية، والإنشاد.



وتهدف المسابقة إلى التعرف على أفضل الأصوات في ربوع مصر، مع توظيفها في خدمة العمل الدعوي، معرب عن أمله في أن تسهم المسابقة في اكتشاف أصوات ندية تثري الساحة الدعوية والفنية.

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