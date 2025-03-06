الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق مسابقة "الصوت الندي" لاكتشاف المواهب القرآنية بأوقاف الإسكندرية

انطلاق مسابقة الصوت
انطلاق مسابقة الصوت الندي، فيتو

عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية مساء أمس الأربعاء، مسابقة الصوت الندي بمكتب ديوان عام المديرية، يأتي ذلك بتوجيهات من الوزير أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وتحت رعاية وحضور الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.
 

شوبير: عصام الحضري يعاني من نقص في الثقافة والموضوع بقى ممل وسخيف

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

 

يأتي ذلك بحضور اللجنة المشكلة للاستماع، والتقييم برئاسة الدكتور وكيل الوزارة وعضوية كلا من الشيخ  هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة، والشيخ محمود نصر الدين - مسؤول شؤون القرآن، والشيخ على كمال بدير مسؤول شؤون المساجد، والشيخ السعيد خيري بلايص إمام وخطيب ومدرس.

 

 

وقد أكد الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية أن وزارة الأوقاف أعلنت عن إطلاق مسابقة "الصوت الندي" لاكتشاف المواهب الصوتية المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، والابتهالات الدينية، والإنشاد.


وتهدف المسابقة إلى التعرف على أفضل الأصوات في ربوع مصر، مع توظيفها في خدمة العمل الدعوي، معرب عن أمله في أن تسهم المسابقة في اكتشاف أصوات ندية تثري الساحة الدعوية والفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية أوقاف الإسكندرية أسامة السيد الأزهري الدكتور نجاح عبد الرحمن وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، أحمد العوضي يعثر على عمه غلاب قاتل والده في "فهد البطل"

شوبير: عصام الحضري يعاني من نقص في الثقافة والموضوع بقى ممل وسخيف

خبير قانون دولى: مصر تمتلك الخيارات لتنفيذ خطة إعمار غزة رغم المعارضة الأمريكية
ads

الأكثر قراءة

كولر يجتمع مع جهازه المعاون اليوم لبحث جدول بيان الفجر

أسعار الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025 بالصاغة، سعر عيار 21 الآن بعد الارتفاع

تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المحافظات: أمطار رعدية تزحف وسيول خلال ساعات

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع يضرب 10 أصناف وانخفاض كبير في السبيط وقشر البياض

صفر بامتياز، أرقام سلبية غير مسبوقة لمحمد صلاح أمام باريس سان جيرمان

القبض على مرتكب مجزرة صلاة التراويح في بلدة حيالين بحماة السورية (صور)

جدول مباريات بيراميدز حتى نهاية الدوري

أبرزها القمة، مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالدوري المصري

منوعات

المزيد

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الشمس بالنشاط الزلزالي على الأرض

فضيحة القرن، مقاتل يستعين بـ"توأمه" للفوز ببطولة عالمية لفنون القتال ووشم يكشفه (صور)

مناوشات زوجية بين ملك وملكة بريطانيا أثناء مشاركتهما فى تحضير إفطار رمضان

أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية