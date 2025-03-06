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حملة تموينية مفاجئة لضبط الأسواق بحي المنتزه أول في الإسكندرية

حملة تموينية مفاجئة،
حملة تموينية مفاجئة، فيتو

شنت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، والمهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية بنطاق الحي.

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يأتي ذلك في إطار جهود محافظة الإسكندرية لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين.

 شملت الحملة شارع القاهرة بسيدي بشر قبلي وسوق دربالة بشارع بن سلامة، وذلك لمتابعة توافر السلع الغذائية وجودتها، والتأكد من التزام التجار بالأسعار الرسمية بالإضافة للتفتيش على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 30 محضرًا متنوعًا، شملت 16 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى محاضر لمخالفات أخرى، من بينها إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم وجود لوحة بيانات بمخبز، وحيازة سجائر مجهولة المصدر، ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.

وأكدت رئيس الحي أن مثل هذه الحملات مستمرة لمواجهة أي تجاوزات في الأسواق، وضبط الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان وصول السلع للمواطنين بجودة وأسعار.

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المهندسه سحر شعبان حي المنتزه اول وزارة التموين والتجارة بسيدي بشر قبلي

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