الخميس 06 مارس 2025
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ثقافة وفنون

محمد هنيدي يواصل تصوير "شهادة معاملة أطفال" حتى نهاية رمضان

محمد هنيدي، فيتو
محمد هنيدي، فيتو

يواصل الفنان محمد هنيدي تصوير المشاهد الداخلية والخارجية المتبقية من مسلسل “ شهادة معاملة أطفال” الذي يعرض حاليًّا ضمن سباق دراما رمضان الحالي.

وكشف مصدر من داخل المسلسل أنه ما زالت هناك مشاهدة كثيرة لم يتم تصويرها، ويعكف عليها المخرج سامح عبد العزيز بمعاونة وحدة تصوير إضافية من أجل إنجاز التصوير، خاصة أن المسلسل يعرض حاليًّا عبر شاشات القنوات الفضائية.

وأضاف المصدر أن التصوير مستمر بالمسلسل حتى الأيام الثلاثة الأخيرة في شهر رمضان، كما أنه من الممكن حذف بعض المشاهد لضيق الوقت.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقدم النجم محمد هنيدي شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذي يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامٍ يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

 

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز.

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