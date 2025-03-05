مسلسلات رمضان 2025، عبد الستار الكف يبحث عن أوراق عبد الرحيم غلاب

مسلسلات رمضان 2025 ، تبدأ أحداث الحلقة السادسة من مسلسل شهادة معاملة أطفال بجلسة عمل مع سعيد المحامي الذي يلعب دوره الفنان صبري فواز، وأحد العملاء الذي يعرض عليه أن يقوم بتولي جميع قضاياه.

ويبدأ عبد الستار الكف في البحث عن أي شيء يتعلق بعبد الرحيم غلاب؛ كي يصلوا للذهب الذي أخفاه منذ 20 عامًا.

ويبدأ سعد "صبري فواز" في سرد كل ما يخص عبد الرحيم غلاب وعلاقته عبد الستار الكف لزوجته مقبولة التي تلعب دورها الفنانة سما ابراهيم، ولكنهها ترفض أن تخبره بأي شيء.

ويجتمع عبد الستار الكف مع ابنته، التي تخبره أن اصدقائها يريدون أن يتقابلون معه، ويقدمون معه بودكاست، الأمر الذي يستغربه عبدالستار ويتعرف عليه.

وتدخل نهى عابدين في خلافات مع عمها الذي يريد أن يحصل على عماراتهم السكنية، ولكنهم يرفضون التعامل معه نهائيًا، ويقوم مدير المستشفى التي كان يتواجد فيها عبد الستار الكف بطلبه للعودة مرة أخرى للمستشفى كي يتم الاستفادة منه لكنه رفض الأمر، ويعثر عبدالستار علي ورقة تدله على مكان دهب عبد الرحيم غلاب.

وكانت قد شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل شهادة معاملة أطفال بتطوير العلاقة بين عبد الستار وابنته التي لم تره منذ ما يقرب من 20 عامًا، ويشجعها بأن تقوم بالغناء لأنه وجد صوتها متميز، وتبدأ بينهما صداقة.

ويظهر الفنان خالد أنور خلال أحداث العمل، وهو يوتيوبر مشهور، ويحاول الاستفادة من علاقة شقيقته الطبيبة نهى عابدين وعبد الستار.

ويبحث أبناء عبد الرحيم غلاب عن عبدالستار محامي والدهم بعد خروجه من الغيبوبة، كي يدلهم على أموال والدهم لأنه كان الوحيد الذي يعلم كل شيء عن والدهم.

ويقوم سعيد بخيانة زوجته مقبولة مع إحدى الفتيات، ولكنه يقوم بتسجيل اسمها باسم الميكانيكي كي لا تعرف زوجته مقبولة، ويتم خطف عبد الستار من قبل بعض الرجال الذي قام بتأجيرهم سعد زوج طلقيته ليقومون بخطف عبد الستار.

ويدخل محمد هنيدي في خلاف مع سائق تاكسي عندما طلب منه أجرة 200 جنيه مقابل المشوار، وكان يعتقد عبد الستار أن الأجرة 10 جنيهات مقابل مشواره، وذلك بسبب الغيبوبة التي استمر فيها لمدة 20 عامًا.

وكانت قد بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي بدخوله المستشفى ودخوله في غيبوبة.

وظهرت مقبولة التي تلعب دورها الفنانة سما ابراهيم وهي زوجة عبد الستار الذي يلعب دوره الفنان محمد هنيدي مع ابنتها وهي في سن 20 عامًا، وتقف أمام والدها بعد إفاقته من الغيبوبة.

ويخرج عبد الستار الذي يلعب دوره الفنان محمد هنيدي وهو علي كرسي متحرك، وترافقه نهي عابدين التي تلعب دور دكتورة تتابعه خلال السنوات الماضية، وينتشر خبر عودته من الغيبوبة عبر السوشيال ميديا.

ويقف عقله عند يوم الحادث فقط، والقضية التي كان ستترافع فيها، ولم يقتنع بأنه مر عليه 20 عامًا.

وتقوم زوجته مقبولة بالزواج من سعد الحامي الذي يلعب دوره الفنان صبري فواز، بعد رفع قضية طلاق علي زوجها عبدالستار.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز.

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