الأربعاء 05 مارس 2025
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رياضة

زغلول صيام يكتب: لما تكون دي عقلية رئيس الزمالك وأمين صندوق اتحاد الكرة!.. وأحمد شوبير ليس حارس الأهلي!

زغلول صيام
زغلول صيام

كل يوم يتأكد لي بما لا يدع مجالا للشك أن هناك فارقا شاسعا بين أن تكون إداريا ناجحا ولديك رؤية وبين أن تكون مجرد خزنة فلوس تتحرك بناءً على رؤية جمهور.

الأستاذ ممدوح عباس واحد من أكبر الداعمين لنادي الزمالك حبا فيه -وهذا لا يعيبه - ولكن أحيانا يكون هذا الحب بمثابة الدبة التي تقتل صاحبها، لم يترك بصمة في المناصب الرياضية التي تولاها سواء كأمين صندوق نادي الاتحاد المصري لكرة القدم في 2004 بالتعيين، أو كرئيس لنادي الزمالك في دورة انتخابية صنفها البعض بأنها الأسوأ في تاريخ الزمالك ويطلق عليها البعض العشرية السوداء.

في ولاية الكابتن حسين لبيب الأولى، كانت ناجحة؛ لأنه تصرف بخبراته الإدارية دون وصاية من هنا أو هناك، نجح لبيب نجاحا كبيرا، ولكن في هذه المرة وبعد الانتخابات ووصاية الأستاذ ممدوح، لم يرَ الزمالك خيرا ولن يرى خيرا!

نعم تدخله في أحيان كثيرة يفسد الأمور؛ لأنه يتعامل بمنطق الجمهور، هناك من يدعمون الأهلي أكثر من عباس ولا أحد يسمع لهم صوتا، وأخيرا يوجه عباس انتقادات ويقول أين أبو ريدة؟! أين أبو ريدة المحسوب على الزمالك؟! بالذمة في عاقل يقول الكلام ده.

الزمالك في النازل

نعم الزمالك في النازل بدليل أن أمله في الدوري أصبح ضئيلا جدا، ويحتاج إلى معجزة وفي الكأس، الله أعلم، والإدارة بقيادة لبيب في عالم موازٍ، الأهلي يختار كفاءات وأسماء رنانة في كل منظوماته والزمالك لا يجلب إلا عفوا (الفنكوش) حتى الرجل الذي توسمنا أنه سيكون إضافه للزمالك، وهو عمرو وهبي، خبير التسويق، فوجئنا بأن الرجل يعلن انسحابه من المشهد.

ملفات كثيرة فشل فيها هذا المجلس باقتدار، وبدلا من أنها كانت فرصة لتحقيق مجد تاريخي أعتقد أن المؤشر في النازل وربما لن يقوى هؤلاء على الاستمرار حتى النهاية!!

ناظر الإعلام شوبير 

شئنا أم أبينا فإن الكابتن أحمد شوبير هو ناظر الإعلام الرياضي، ولكنه دائما يقع في الأخطاء المهنية وأحيانا يترك انفعالاته تتحكم في لسانه، نعم هو كان حارس الأهلي ولكن الآن هو ليس الحارس إلا إذا كان يقصد مصطفى شوبير!

تخرج من تحت يد شوبير كل الموجودين على الساحة، وبالتالي فإن المجلس الأعلى للإعلام عندما يقرر إيقاف شوبير وبرنامجه في قناة الأهلي لمدة أسبوعين وتغريمه مبلغا كبيرا، فأعتبر هذه رسالة لتلاميذ مدرسة شوبير.

نعم قلنا وسنظل على موقفنا في ضرورة تطهير الساحة الإعلامية من السباكين والنجارين والحدادين والمبلطين -مع كامل الاحترام لكل تلك المهن الشريفة- لكن فعلا محتاجين مشرط لاستئصال تلك الأورام السرطانية التي أصابت الإعلام المصري.

إذا كان شوبير قد أخطأ ويستحق العقاب، فإن هناك نماذج مثل كرات الثلج وتعيش كسوبر ستار، وآخرون ينفخون في نار الفتنة يوميا عبر أبواق نعرفها ولا نقدرها.

أحلم باليوم الذي تتخلص مصر ونتخلص نحن فيه من تلك الوجوه التي أعادتنا سنين ضوئية للوراء، هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم بين يوم وليلة قادة الإعلام الرياضي في مصر وهم لا يفقهون شيئا، ولن يفعلوا شيئا طالما أنهم يجيدون كلمة: تمام يا فندم.

لقطات رمضانية 

في كل مكان يظهر قطط سمان وفي وزارة الشباب والرياضة على ما يبدو أن هناك قططا سمان كثيرة، وصلوا إلى مرحلة الثراء الفاحش ويحتاجون إلى وقفة، ولقد اقتربت اللحظة، والمتغطي بالصندوق عريان!

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الزمالك ممدوح عباس هاني ابوريده أحمد شوبير حارس الأهلي حسين لبيب

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