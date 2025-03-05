الأهلي بلا خسارة في المرحلة الأولى لبطولة الدوري

الدوري المصري، حافظ النادي الأهلي على سجله خاليا من الخسارة في المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري بنظامه الاستثنائي هذا الموسم.

ويعد الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة في بطولة الدوري المصري هذا الموسم بعدما خاض 17 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 11 مباراة والتعادل في 6 مواجهات.

وحقق الأهلي الفوز على طلائع الجيش 2-0 مساء اليوم الأربعاء في ختام مبارياته بالمرحلة الأولي لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وسجل نيتس جراديشار هدف النادي الأهلي الأول في شباك نظيره طلائع الجيش، في الدقيقة 46 من المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة ثم أضاف مروان عطية هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 90 + 7 من ضربة جزاء ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 39 في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر برصيد 42 نقطة.

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.



ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

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