الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بأطفيح

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

قضت محكمة الجيزة بالحبس شخصين، بتهمة التنقيب عن الآثار، سنة مع الشغل وغرامة 500 ألف جنيه ومصادرة الأدوات المضبوط.

مصرع شخصين في التنقيب عن الآثار 

 

البداية، عندما اتفق ٤ اشخاص على الحفر فى ورشة الفخار المملوكة لصديقهم  والكائنة بناحية مسجد موسى بأطفيح بقصد التنقيب عن الآثار خلسة وأعدوا لذلك أدوات الحفر وهي عبارة عن «هلتى – ماتور غاطى – اثنين خرطوم مياه – سلم من الحبال – اثنين مقطف – جردل بلاستيكى – فأس – أجنه حديد» وقاموا بحفر حفرة أبعادها مترين فى واحد ونصف متر وعمقها 15 متر.


أثناء الحفر اختنق اثنان منهم داخل الحفرة لعمقها وتم إبلاغ مركز شرطة أطفيح، وبالفحص تبين وجود المتهمين وأثار الجريمة من حفرة عميقة وأدوات الحفر وأقر المتهم الثاني بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول والمتوفيان إلى رحمة الله.

وقررت النيابة حبسهما على ذمة القضية واستمعت لشهادة ناهد فخرى، كبير مفتشى اثار اطفيح والتى قالت أنه نفاذا لقرار سلطة التحقيق قامت بمعاينة مسرح الواقعة الكائن بناحية مسجد موسي بأطفيح، وتبين انه عبارة عن ورشة لتصنيع الفخار وجد بداخلها حفرة ابعادها مترين في واحد ونصف متر وعمقها خمسة عشر متر واضافت ان الغرض من هذا الحفر هو التنقيب عن الآثار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة الجيزة التنقيب عن الاثار أطفيح

مواد متعلقة

23 فبراير أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار بعين شمس
ads

الأكثر قراءة

الدوري المصري، بتروجيت يخطف فوزا قاتلا 2-1 على غزل المحلة

أول رد من أبو تريكة على منتقدي ظهوره في إعلان استاد الأهلي "فيديو"

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يخطف فوزا ثمينا خارج ملعبه أمام باريس سان جيرمان

الدوري المصري، الأهلي يفشل في هز شباك طلائع الجيش بعد 30 دقيقة

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

حالة الطقس، الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والصعيد

محمد رمضان لعجوز: هنطلعك عمرة، والسيدة ترد: أنا مسيحية وهذه أمنيتي (فيديو)

إمام عاشور يثير الجدل في مباراة الأهلي وطلائع الجيش بهذه الإشارة "صور"

منوعات

المزيد

مناوشات زوجية بين ملك وملكة بريطانيا أثناء مشاركتهما فى تحضير إفطار رمضان

أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء لفلسطين وأهل غزة في اليوم السادس من رمضان

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت "علي بن أبي طالب.. باب مدينة العلم"

المجددون، محمد بن سيرين راوي الحديث ورائد تفسير الأحلام

المزيد
الجريدة الرسمية