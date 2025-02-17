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حوادث

23 فبراير أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار بعين شمس

التنقيب عن الاثار،
التنقيب عن الاثار، فيتو

 حددت نيابة عين شمس 23 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار سكني بدائرة القسم.

 

التنقيب عن الآثار في عين شمس

 وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهمة بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 2 متر وادوات الحفر والتنقيب وسلم ).

جاء ذلك في إطار جهود  أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

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نيابة عين شمس مديرية أمن القاهرة قسم شرطة عين شمس

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