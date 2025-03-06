الخميس 06 مارس 2025
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حوادث

استدعاء مالك عقار قام شخص بتأجير مدخله للباعة في الزيتون

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة الزيتون باستدعاء مالك عقار قام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مدخله وتأجيره للباعة لفرش بضاعتهم لسماع أقواله. 

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما تضمنه منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بتأجير مدخل أحد العقارات بمنطقة الزيتون، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بتأجير كل من المدخل والرصيف الخاص بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزيتون للباعة لافتراشه نظير مبلغ مالي وقيامه بسرقة المياه واستخدامها لغسل الدراجات النارية.


وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الزيتون أمن القاهرة قسم شرطة الزيتون

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