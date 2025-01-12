كأس العرب أحدث الأزمات بين الجبلاية وحسام حسن.. اتحاد الكرة يخطط للمشاركة فى البطولة بمنتخب المحليين..  وفرمان جديد من أبو ريدة لتأمين العميد

أحداث متعاقبة يعيشها اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، وسط الرغبة الملحة فى إعادة هيمنة الكرة المصرية من جديد ولعل من أبرز الأحداث التى يرغب اتحاد الكرة فى حسمها هو المشاركة فى بطولة كأس العرب والتى ستقام خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 من نفس الشهر للعام الحالى 2025.

برغم موعد البطولة الصعب والذى يورط المنتخبات الأفريقية التى ترغب فى المشاركة بكأس العرب، خاصة وأن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام يوم 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026، إلا أن هناك رغبة شديدة لدى اتحاد الكرة فى المشاركة ببطولة كأس العرب.

ومن المرجح ألا يتردد هانى أبوريدة فى اتخاذ قرار بالمشاركة فى كأس العرب ولكن مع تكوين منتخب للمحليين، وكشف مصدر أن هناك اتجاها بأنه فى حالة تكوين منتخب للمحليين فهو من سيشارك فى بطولة كأس العرب وليس المنتخب الأول.

كما أن هناك تفكيرا آخر يقوده حسام حسن بأنه يرحب بالمشاركة فى بطولة كأس العرب بالمنتخب الأول ليكون خير إعداد للاعبين قبل المعترك الإفريقى بكأس الأمم الأفريقية.

وأكد المصدر أن اتحاد الكرة يخشى من الموافقة على المشاركة بالمنتخب الأول فى كأس العرب خوفًا من تعرض اللاعبين للإصابات، كما أنه يرغب فى المشاركة بكافة النجوم من خلال منتخب المحليين الذى سيضم العناصر التى لم تنضم للفراعنة الكبار وبالتالى هناك فرصة بالحصول على مركز متقدم ببطولة كأس العرب والتى ستكون حافزا كبيرا لدى المجلس الجديد خاصة فى حالة إعلان الحصول على جوائز مالية للمنتخبات الحاصلة على المراكز الأولى نظرًا لأن آخر نسخة أقيمت للبطولة كانت فى عام 2021 وحصل الفراعنة على المركز الرابع تحت قيادة كارلوس كيروش.

وعلى صعيد آخر، أصدر هانى أبوريدة فرمانًا لدى اللجنة الفنية لاتحاد الكرة، بعدم التعامل أو الحديث مع حسام حسن سواء فى تقييم منتخب مصر أو حدوث أى أزمة بين العميد واللاعبين.

وتأتى خطوة أبوريدة لمنع القيل والقال بأن حسن شحاتة المدرب التاريخى لمنتخب مصر، ينتقد أسلوب حسام حسن مع المنتخب أو كتابة أى توصية ضد العميد.

ولعل المقربين يعرفون تمامًا أن هانى أبوريدة ترك مصير حسام حسن للجماهير فمع أول هزيمة لمنتخب مصر سيتحدد مصيره جماهيريًا وليس عن طريق اللجنة الفنية وستكون حجة مقنعة لأبوريدة فى التخلص من حسام حسن الذى بدأ صراعاته مبكرًا مع مجلس أبوريدة حين صرح قائلًا: لو عاوزين تنجحوا الكرة المصرية ابعدوا الناس اللى كانت ماسكة منذ 10 سنوات فى إشارة فهمها الجميع بأنها موجهة إلى أبوريدة ومع ذلك فتح أبوريدة صفحة جديدة مع حسام حسن تحت رعاية وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بأنه مستمر فى منصبه حتى تحسم نتائجه بقاءه من رحيله عن قيادة منتخب مصر.

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