أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن وظائف في وزارة النقل ويزداد البحث حول، موعد التقديم على وظائف وزارة النقل 2025 ورابط التقديم.

ومن خلال السطور التالية نستعرض،موعد التقديم على وظائف وزارة النقل 2025 ورابط التقديم.

موعد التقديم على وظائف وزارة النقل 2025 ورابط التقديم

وحول موعد التقديم على وظائف وزارة النقل 2025 ورابط التقديم، أعلن الجهاز عن حاجة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل لتعيين (5) في وظيفة مهندس أعمال مدنية ثالث، وعدد (1) في وظيفة مهندس سلامة سفن ثالث، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وبشأن موعد التقديم على وظائف وزارة النقل 2025 ورابط التقديم،كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارةعن حاجة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل لتعيين (5) في وظيفة مهندس أعمال مدنية ثالث، وعدد (1) في وظيفة مهندس سلامة سفن ثالث، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 9 مارس 2025 حتى 22 مارس.

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية

موعد التقديم على وظائف وزارة النقل 2025 ورابط التقديم،فيتو

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

وتضمنت الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، شملت الشروط ما يلي:

ـ ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما.



ـ بكالوريس هندسة بحرية بناء وعمارة سفن

ـ مؤهل هندسى عال تخصص مدنى

ـ لا يقل عن مقبول

المستندات المطلوبة

أما المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف المعلن عنها شملت ما يلي:

ـ الصورة الشخصية

ـ بطاقة الرقم القومي

ـ المؤهل الدراسي

ـ المؤهل الأعلى إن وجد

ـ شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

ـ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

ـ كارنيه نقابة المهندسين

ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

ـ إيصال الإيداع البنكي

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

وعن الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، تضمنت شروط التقديم لتلك الوظائف ما يلي:

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 26 عاما

-مؤهل عال في الحاسبات والمعلومات



ـ مؤهل عالي متخصص فى مجال الحاسبات والمعلومات وما يعادله



ـ ألا يقل عن جيد

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

وعن المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف المعلن تضمنت ما يلي:

ـ الصورة الشخصية

ـ بطاقة الرقم القومي

ـ شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

ـ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

ـ المؤهل الدراسي

ـ المؤهل الأعلى إن وجد

ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

ـ إيصال الإيداع البنكي

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