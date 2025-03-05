مصر تفوز بجائزة أسرع إنترنت ثابت في إفريقيا

حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية في 2024 من شركة أوكلا العالمية Ookla الرائدة فى مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت؛ حيث تسلم الجائزة د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاحتفالية التى أقامتها شركة أوكلا العالمية على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للمحمول MWC 2025 المنعقد بمدينة برشلونة فى أسبانيا.

استراتيجية مصر الرقمية

أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توفير خدمات الاتصالات والإنترنت يعد أحد المُمكنات الرئيسية فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية وركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الرقمى؛ مشيرًا إلى استمرار الجهود المبذولة فى تطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية لتحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين.

اضاف أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروع بهدف إحلال الكابلات النحاسية بشبكة كابلات الألياف الضوئية فى قرى حياة كريمة بالريف المصري لتطوير خدمات الإنترنت فائق السرعة لنحو 60 مليون مواطن في نحو 4500 قرية.

اوضح أنه تم استثمار 3.5 مليار دولار فى تطوير البنية التحتية الرقمية مما ساهم فى تضاعف متوسط سرعة الانترنت الثابت خلال 7 سنوات لترتفع من 5.4 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2017 إلى 80.3 ميجابت/ ثانية فى يناير 2025؛ كما أثمرت هذه الجهود عن صدارة مصر لترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت على مستوى القارة الأفريقية على مدار أكثر من 3 سنوات.



حضر فعاليات الحفل ستيفن باى الرئيس والرئيس التنفيذى لشركة اوكلا، وعدد من قيادات الشركة، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، وقيادات الشركة المصرية للاتصالات.

وفى سياق متصل اختتم د. عمرو طلعت مشاركته فى المعرض والمؤتمر الدولى للمحمول MWC 2025؛ بعقد عدد من اللقاءات مع مسئولى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



حيث التقى الدكتور عمرو طلعت مع هيكو ماير نائب الرئيس التنفيذى ومدير المبيعات فى شركة "أتش بى إي" HPE الأمريكية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى ودعم الشركات الناشئة وبناء القدرات الرقمية.



كما تم بحث آليات تعزيز التعاون بين الشركة ومركز الابتكار التطبيقى وجامعة مصر للمعلوماتية فى مجال البحث والتطوير.



وخلال اللقاء أبدى هيكو ماير اهتمامه بتعزيز التعاون المشترك لجعل فرع الشركة فى مصر مركزا لتقديم الخدمات لعملاء الشركة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما أثنى على الكفاءات المصرية الشابة العاملة فى مجال لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وفى سياق متصل؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع رونى فاسيشت نائب الرئيس التنفيذى لشركة "إنفيديا" NVIDIA الرائدة فى مجال الحوسبة المتسارعة. تم خلاله الاتفاق على فتح آفاق للتعاون مع الشركة فى مجال بناء القدرات فى تخصصات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع الجهات التدريبية التابعة للوزارة.



وشهد اللقاء استعراض محاور عمل الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتأكيد على أهمية التعاون لإعداد جيل من الكوادر فى هذا المجال الحيوي.



وفى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على متابعة مستجدات أعمال الشركات العالمية العاملة فى مصر، التقى الدكتور عمرو طلعت رام راماشاندران نائب أول رئيس شركة "تك ماهندرا" Tech Mahindra الهندية حيث تم استعراض اخر تطورات أنشطة الشركة فى مصر.



كما عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءا مع شامل جوسوب الرئيس التنفيذى لمجموعة فوداكوم Vodacom Group وعدد من قيادات الشركة؛ تم خلاله مناقشة خطط الشركة الحالية والمستقبلية فى مصر.



حضر اللقاءات ؛ المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هذا وقد شارك المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى كمتحدث في مائدة مستديرة نظمتها مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA بمشاركة عدد من الوزراء من الدول العربية والأفريقية ومسئولى شركات وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الأكاديمى لمناقشة سبل تعزيز الشمول الرقمي في الدول العربية من أجل مستقبل متصل.

المعرض والمؤتمر الدولي للمحمول

الجدير بالذكر أن د. عمرو طلعت كان قد قام بزيارة مدينة برشلونة بأسبانيا للمشاركة فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للمحمول MWC 2025 الذى يعد أكبر حدث سنوى عالمى يجمع المعنيين بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.

وشملت الزيارة عقد لقاء مع وزير الإدارة العامة فى السويد لمناقشة فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الذكاء الاصطناعى وبناء القدرات الرقمية، ولقاء أخر مع مسئولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لبحث تعزيز التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى والبنية التحتية العامة الرقمية ودعم الابداع الرقمى وريادة الأعمال، كما تم عقد عدد من اللقاءات مع مسؤولى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنظمات الدولية لبحث التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفرص الاستثمار فى مصر.

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