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أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

لص يبتلع أقراطا،
لص يبتلع أقراطا، فيتو

فى واقعة مثيرة أقدم لص محترف على سرقة زوجين من الأقراط الفاخرة من متجر "تيفاني آند كو" في أورلاندو الأمريكية، تبلغ قيمتهما نحو 770 ألف دولار، قبل أن يبتلعها في محاولة لإخفاء الأدلة.

لص أمريكى يتبلع أقراطا فاخرة من محل مجوهرات 

وحسب تقارير الشرطة في أورلاندو الأمريكية، دخل اللص جايثان لورانس جيلدر البالغ من العمر 32 عاما إلى المتجر في 26 فبراير الماضي، وتمكن من سرقة زوجين من الأقراط المرصعة بالماس، أحدهما بقيمة 160 ألف دولار، والآخر بقيمة 609.5 ألف دولار. كما سرق خاتما فاخرا قيمته 587 ألف دولار، تمت استعادته لاحقا.

وقبضت الشرطة الأمريكية على الرجل بتهمة العصيان لأوامرها، وعند إخضاعه للفحص الطبي في مركز الاحتجاز، اكتشف المسؤولون وجود الأقراط داخل معدته.

تفاصيل سرقة متجر تيفاني آند كو فى أمريكا

وقالت تقرير الشرطة، أن لص الأقراط أعرب عن ندمه لعدم قيامه بالتخلص من الأقراط بدلا من ابتلاعها. وقد تم توجيه تهم السرقة الكبرى والسرقة المقنعة إليه، بالإضافة إلى كشف سجله الإجرامي الطويل، حيث سبق أن اُتهم بسرقة متجر "تيفاني آند كو" في تكساس عام 2022، ويوجد بحقه 48 مذكرة اعتقال نشطة في ولاية كولورادو.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، تعد هذه الحادثة واحدة من أغرب حوادث السرقة التي تشهدها فلوريدا، حيث لجأ اللص إلى طريقة غير تقليدية لإخفاء المسروقات، مما أثار دهشة السلطات والجمهور على حد سواء.

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الأقراط الفاخرة تيفاني آند كو أورلاندو الأمريكية جايثان لورانس جيلدر الشرطة الأمريكية

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