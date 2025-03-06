الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شروط قرض السيارات المستعملة في بنك فيصل

بنك فيصل
بنك فيصل

يقدم بنك فيصل لعملائه خدمات عديدة ومنها خدمة تمويل السيارات المستعملة.

 

تمويل السيارات المستعملة

وتشمل قائمة الشروط التي حددها بنك فيصل لتمويل السيارات المستعملة ما يلي:

 

أولًا: الشروط والمزايا

1. التمويل المتوافق مع الشريعة:

التمويل بنظام المرابحة الشرعية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

 

2. الحد الأقصى للتمويل:

تمويل يصل إلى 1.5 مليون جم.

تمويل يصل إلي%75 من قيمة السيارة.

 

3. فترة السداد:

مدة سداد تصل إلى 10 سنوات بشروط محددة.

4. الحد الأدنى للدخل:

الحد الأدنى لدخل العميل 3000 جم.

 

5. السن المطلوب:

سن العميل لا يقل عن 21 عامًا.

 

6. الرسوم الإدارية:

مصاريف إدارية %0.5 من قيمة التمويل تدفع مرة واحدة فقط طوال فترة السداد.

 

7. أسعار العائد:

أسعار عائد تنافسية.

 

ثانيًا: المستندات المطلوبة

1. تحديد الهوية وإثبات الإقامة:

بطاقة رقم قومي سارية

إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

 

2. إثبات الدخل:

شهادة بالراتب الشهري معتمدة من جهة العمل،

وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة يتم تقديم شهادة معتمد من محاسب قانوني بإجمالي الإيرادات السنوية وصافي الدخل.

3. كشف حساب بنكي:

كشف حساب بنكي لمدة 6 شهور (إن وجد).

4. عرض أسعار شراء السيارة:

عرض سعر بالسيارة المطلوب شرائها موقع عليه من مالك السيارة ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

5. تقرير حالة السيارة:

تقرير يوضح حالة السيارة والقيمة التقديرية لها من الوكيل المعتمد أو مركز خدمة معتمد.

6. تاريخ التصريح الأمني والملكية:

استعلام أمني وتسلسل ملكية السيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احكام الشريعة الاسلامية السيارات المستعملة الشريعة الإسلامية بطاقة الرقم القومى تمويل السيارات كشف حساب بنكي بنك فيصل
ads

الأكثر قراءة

القبض على مرتكب مجزرة صلاة التراويح في بلدة حيالين بحماة السورية (صور)

جريمتان مروعتان تهزان المنيا في رمضان، شاب يذبح شقيقته وآخر يتخلص من شقيقه الأصغر

الدوري المصري، بتروجيت يخطف فوزا قاتلا 2-1 على غزل المحلة

أول رد من أبو تريكة على منتقدي ظهوره في إعلان استاد الأهلي "فيديو"

8 مباريات تحسم هوية بطل الدوري المصري وهذا الثلاثي الأقرب

كولر يكشف طبيعة إصابة جراديشار بمباراة طلائع الجيش

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

انخفاض يصل إلى 45 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

منوعات

المزيد

مناوشات زوجية بين ملك وملكة بريطانيا أثناء مشاركتهما فى تحضير إفطار رمضان

أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية