شروط قرض السيارات المستعملة في بنك فيصل

يقدم بنك فيصل لعملائه خدمات عديدة ومنها خدمة تمويل السيارات المستعملة.

تمويل السيارات المستعملة

وتشمل قائمة الشروط التي حددها بنك فيصل لتمويل السيارات المستعملة ما يلي:

أولًا: الشروط والمزايا

1. التمويل المتوافق مع الشريعة:

التمويل بنظام المرابحة الشرعية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

2. الحد الأقصى للتمويل:

تمويل يصل إلى 1.5 مليون جم.

تمويل يصل إلي%75 من قيمة السيارة.

3. فترة السداد:

مدة سداد تصل إلى 10 سنوات بشروط محددة.

4. الحد الأدنى للدخل:

الحد الأدنى لدخل العميل 3000 جم.

5. السن المطلوب:

سن العميل لا يقل عن 21 عامًا.

6. الرسوم الإدارية:

مصاريف إدارية %0.5 من قيمة التمويل تدفع مرة واحدة فقط طوال فترة السداد.

7. أسعار العائد:

أسعار عائد تنافسية.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

1. تحديد الهوية وإثبات الإقامة:

بطاقة رقم قومي سارية

إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

2. إثبات الدخل:

شهادة بالراتب الشهري معتمدة من جهة العمل،

وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة يتم تقديم شهادة معتمد من محاسب قانوني بإجمالي الإيرادات السنوية وصافي الدخل.

3. كشف حساب بنكي:

كشف حساب بنكي لمدة 6 شهور (إن وجد).

4. عرض أسعار شراء السيارة:

عرض سعر بالسيارة المطلوب شرائها موقع عليه من مالك السيارة ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

5. تقرير حالة السيارة:

تقرير يوضح حالة السيارة والقيمة التقديرية لها من الوكيل المعتمد أو مركز خدمة معتمد.

6. تاريخ التصريح الأمني والملكية:

استعلام أمني وتسلسل ملكية السيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.