الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

التصريح بدفن جثة تاجر دواجن أنهى حياته شنقا بالجيزة

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة تاجر دواجن أنهى حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية بمنطقة كرداسة في الجيزة.

 

العثور على جثة بالجيزة 


البداية، كانت بتلقى ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقًا داخل عقار محل سكنه.

 

بانتقال الأجهزة الأمنية تبين العثور على جثة تاجر دواجن مشنوقًا ومدلى بحبل مربوط نهايته بقطعة خشبية.


بإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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نيابة الجيزة كرداسة الجيزة

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