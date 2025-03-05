التصريح بدفن جثة تاجر دواجن أنهى حياته شنقا بالجيزة

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة تاجر دواجن أنهى حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية بمنطقة كرداسة في الجيزة.

العثور على جثة بالجيزة



البداية، كانت بتلقى ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقًا داخل عقار محل سكنه.

بانتقال الأجهزة الأمنية تبين العثور على جثة تاجر دواجن مشنوقًا ومدلى بحبل مربوط نهايته بقطعة خشبية.



بإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.