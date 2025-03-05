مسلسل حكيم باشا الحلقة الخامسة، اختطاف ابن مصطفى شعبان

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا حول الكشف عن نتيجة تحليل DNA، والتي جاءت إيجابية وعرف حكيم بأن الولد الذي جائت به غزل هو ابنه.

وظهرت أمارات السعادة على حكيم وتعالت “الزغاريد” في البلد، وزاد هذا الحزن في قلب قسمة التي قررت العودة للقصر وسمح لها فقط حكيم بالدخول لأنه سعيد بابنه.

وذهب حكيم إلى زوجته صفا التي كانت موجودة في منزل والد حكيم بعد أن تركت القصر، وسألته عن الولد اذا كان ابنه أم لا وأخبرها حكيم بأنه ابنه ففرحت، كما أنها نجحت بحلو حديثها بإذابة أي خلافات بينهما.

وعلى هامش الحلقة، علم غراب (أحمد فهيم) أن حكيم أصبح له ابنًا فقرر بمساعدة واصل وابنه شبل التخطيط لخطف هذا الابن انتقامًا من حكيم الذي قتل شهاب ابن غراب.

وكانت الخطة هي مساومة خادمة تدعى عسل إما أن تفقد ابنها أو تخطف ابن حكيم، حيث خطف شبل (أحمد عبد الله محمود) ابن عسل، كنوع من الضغط عليها حتى توافق على خطف ابن حكيم، ونظرا لخوفها على ابنها من تهديدات غراب وواصل ذهبت عسل إلى غرفة غزل وقامت بخطف الولد من جانب والدته التي كانت نائمة ولم تشعر بصغيرها وهو يختطف.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل حكيم باشا

دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل حكيم باشا حول محاولة نقل غزل إلى الوحدة الصحية، ورفض حكيم نقلها خارج القرية، ويخبره خاطر بأنها مصابة بحمى النفاس ومع ذلك أمر حكيم ببقائها وتلقي العلاج في القرية.

وواجهها حكيم أنه لا ينجب وسألها كيف أنجبت منه، وحاول أن يقتلها ولكن ينقذها خاطر في اللحظة الأخيرة.

وتحرص الخالة عظيمة على مساعدة غزل وحمل ابنها، أما برنسة فتشعر بالصدمة من حضور غزل بابنها، وتخبر زوجات حكيم بالأمر فتصور ثائرتهم، حتى أن صفا تعلن رغبتها في ترك القصو.

وحاول خاطر تهدئة حكيم وقال له إنه علميا لا ينجب ولكن الله قادر على كل شيء، وقرر حكيم إجراء تحليل DNA، وعندما سأل الدكتور عن النتيجة قال له كلمة "للأسف" وانتهت الحلقة على ذلك لتثير هذه الإجابة الكثير من التكهنات التشويقية.

وعلى هامش الحلقة تدخل قسمة في نوبة حزن بالغة بسبب وفاة ابنها، ويحرص سليم على دفن ابنه، بينما يرفض غراب تلقي العزاء في ابنه وعبر لحكيم أنه بصدد أخذ ثأر ابنه.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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