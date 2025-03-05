الأربعاء 05 مارس 2025
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صلاة التراويح من مسجد المأمون في الإسكندرية ( فيديو)

صلاة التروايح بمسجد
صلاة التروايح بمسجد المأمون، فيتو

يؤدي المصلون صلاة التراويح  بمسجد المأمون بمحرم بك وسط الإسكندرية، وامتدت صفوف المصلين إلى الشوارع المحيطة بالمسجد. 

 

بث مباشر.. صلاة التراويح من مسجد المأمون 

وأجرت فيتو بثا مباشرا  لصلاة التراويح بمسجد المأمون بمنطقة محرم بك وسط المحافظة.

وتوافد المئات من المصلين من أهالي محرم بك لصلاة العشاء والتراويح منذ الليلة الأولى من الشهر الفضيل للصلاة بـمسجد المأمون للاستمتاع بتلاوة الشيخ عبدالله سعيد  الصوت العذب والخاشع والذي وصلت حلاوة صوته وعذوبته أنحاء المدينة ما أدى إلى توافد المصلين للصلاة خلفه، وكذلك أئمة الأوقاف التي خصصتهم مديرية أوقاف الإسكندرية لإمامة الصلاة بالمسجد.

 

وخصصت إدارة المسجد مكانا  للسيدات وسط أجواء روحانية عالية وإشراف مديرية أوقاف الإسكندرية على الصلاة.

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