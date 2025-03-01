مئات المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بمسجد المأمون في الإسكندرية "صور"

امتلأ مسجد المامؤن بمحرم بك وسط الإسكندرية بالمصلين في صلاتي العشاء والتروايح خلف الشيخ عبدالله سعيد، وامتدت صفوف المصلين إلي الشوارع المحيطة بالمسجد.

و يتوافد المئات من المصلين من أهالي محرم بك لصلاة العشاء والتروايح منذ الليلة الأولى للصلاة بمسجد المأمون للاستمتاع بتلاوة الشيخ عبدالله سعيد ذات الصوت العذب والخاشع والذي وصلت حلاوة صوته وعذوبته أنحاء المدينة ما أدى إلى توافد المصلين للصلاة خلفه.

وخصصت إدارة المسجد مكانا للسيدات وسط أجواء روحانية عالية.

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