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للعام الثاني على التوالي، انطلاق المسابقة الدينية لأبناء الصحفيين فى الإسكندرية

نقابة الصحفيين بالإسكندرية،
نقابة الصحفيين بالإسكندرية، فيتو

انطلقت اليوم المسابقة الدينية لابناء  الصحفيين بمحافظة الإسكندرية، تحت إشراف الزميلة  بسمة الشريف، أمين صندوق النقابة.

 

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وأوضحت الشريف أن المسابقة تُقام للعام الثاني على التوالي، وتشمل 10 أسئلة تُنشر يوميًا على الجروب الرسمي لنقابة الصحفيين بالإسكندرية، بدءًا من 5 رمضان وحتى 15 رمضان. وبعد انتهاء المسابقة، تُرسل الإجابات إلى نسرين محروس، الموظفة بالنقابة، لتجميعها وفرزها.

وأضافت أنه سيتم إجراء قرعة علنية لاختيار الفائزين بعد إجازة عيد الفطر، على أن يتم تسليم الجوائز خلال حفل خاص. وتبلغ إجمالي قيمة الجوائز 3000 جنيه، موزعة على 6 فائزين، بواقع 500 جنيه لكل فائز.

ودعت أمين الصندوق أبناء الصحفيين للمشاركة في المسابقة، مؤكدة أن هذه الفعالية تهدف إلى تشجيع الشباب على تنمية معارفهم الدينية في أجواء تنافسية مشجعة.

وفي ختام البيان، تقدم مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية بخالص التهنئة إلى الزملاء الصحفيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا للجميع دوام الخير والبركات.

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بمحافظة الاسكندرية الصحفيين بسمة الشريف نسرين محروس

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