تابع الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم الأربعاء توزيع هدايا الدعم الغذائي المقدمة والمهداة من صندوق تحيا مصر للعاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وكيل صحة سوهاج يتابع توزيع هدايا الدعم الغذائي للعاملين بالقطاع الصحي بمناسبة شهر رمضان

وأضاف ثمن دويدار دور صندوق تحيا مصر نحو بناء مجتمع أكثر تكافلا وتضامنًا، لافتًا إلى أن جهود صندوق تحيا مصر المبذولة لدعم المواطنين وتحقيق العدالة الإجتماعية تساهم بشكل كبير في إنماء روح الولاء والإنتماء.

كما أشار دويدار إلى أن تلك اللفتة الطيبة لها عظيم الأثر في نفوس العاملين وتعزيز روح التضامن بين أفراد المجتمع مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي السياق أكد دويدار أن صندوق تحيا مصر والذي يتمتع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم في تغيير حياة ملايين من أبناء الشعب المصري وما زال يساهم في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لفئات الشعب الأكثر احتياجا.

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