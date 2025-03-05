الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة في محيط اندلاع مشاجرة بأبو النمرس

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في نشوب مشاجرة بين 4 أشخاص فى إحدى قرى أبو النمرس بمحافظة الجيزة، أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

وكشفت التحقيقات أن سبب المشاجرة خلاف على قطعة أرض، مما أسفر عن إصابة إثنين منهم، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

مشاجرة بين شخصين بالجيزة


ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تشاجر عدد من الأشخاص بإحدى قرى أبو النمرس.


انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة بين 4 أشخاص أسفرت عن إصابة إثنين، نتيجة خلافات متعلقة بقطعة أرض.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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نيابة الجيزة الجيزة أبو النمرس

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