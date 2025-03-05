الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

ضبط المتهمين بالتعدي على شقيقين بسبب قطعة أرض بأبو النمرس

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين بالتعدى على شقيقين مما أسفر عن إصابتهما بسبب خلاف بينهما على قطعة أرض بمنطقة أبو النمرس.

 

مشاجرة أبو النمرس 
تلقى المقدم أشرف المهدي رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الطرف الأول شقيقين "أشرف ونادر" وبين الطرف الثاني شقيقين "محمد وبدر"، بسبب خلاف بينهم على قطعة أرض، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهته اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مشاجرة أبو النمرس أبو النمرس مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة

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