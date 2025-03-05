إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية الحراجية بقنا للتحقيق لتقاعسه عن العمل

أحال حسين الزمقان رئيس مركز قوص بمحافظة قنا، رئيس الوحدة المحلية لقرية الحراجية وفني التنظيم بالوحدة إلى التحقيق، بسبب تقاعسهما عن أداء المهام الوظيفية المكلفين بها في رصد حالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بنطاق قريتهم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس المركز لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية.

وخلال جولة رئيس المركز التي أجراها ظهر اليوم الأربعاء، لاحظ من وجود حالتي تعدٍ بالبناء المخالف بالقرب من مبنى الوحدة وبفحصها، تبين عدم حصولهما على رخص البناء والموافقات القانونية.

لن يسُمح بأي تقصير أو تقاعس من رؤساء القرى بقنا

ووجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا بأنه لن يسُمح بأي تقصير أو تقاعس من رؤساء القرى، وأن هناك إجراءات قانونية رادعة حيال لمن قام بالمخالفة او سهل لها ذلك، لافتا إلى حرص القيادات التنفيذية بالمحافظة، على تحقيق الانضباط ومتابعة الحالة العامة بكافة الخدمات،

وفي ذات السياق، أحال رئيس المركز اثنين من موظفي الوحدة لتركهم مقر عملهم دون الحصول علي تصريح رسمي أو خط سير.

وفي سياق منفصل، أمر رئيس المركز مسئولي وحدة التضامن الاجتماعي خلال زيارته لمجمع الخدمات القرية بحسن معاملة المواطنين لاسيما أن جلهم من اصحاب الحاجات سواء كانوا مطلقات أو أرامل ومن ذوي الهمم، كما شدد على ضرورة الارتقاء بمستوى النظافة والمحافظة على ممتلكات المكان.

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