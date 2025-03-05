ضبط 4 أشخاص بحوزتهم ألعاب نارية في حلوان

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة 4 أشخاص بحوزتهم كمية من الألعاب النارية أثناء ترويجها على المواطنين بـمدينة حلوان.

ضبط ألعاب نارية بحلوان

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان يفيد بضبط 4 أشخاص بحوزتهم كمية من الألعاب النارية أثناء ترويجها على المواطنين بدائرة القسم.

وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم لها بقصد ترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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