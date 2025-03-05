محافظ طولكرم: جرائم هدم المنازل مستمرة بالضفة الغربية

قال اللواء عبد الله كميل، محافظ طولكرم، إن عمليات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بهدم منازل الضفة الغربية متواصلة وبشكل يومي، فاليوم تم الإعلان عن هدم 17 بناية فهذا يعني حوالي 60 أسرة ستكون بلا مأوى وبلا بيت يأويها وهذا يعني بالحد الأدنى 300 شخص سيكونون عمليًا بلا مأوى.

جريمة للاحتلال الإسرائيلي

وأضاف محافظ طولكرم، اليوم، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث هو أن الجريمة متعشبة بشكل يومي يقوم بإعادة تصميم المخيمات بالشكل الذي يريده الإسرائيليون تحت حجج واهية لا علاقة لها بالواقع ولا علاقة لها بالأمن، مؤكدًا أن الموضوع سياسي وتجسيد كراهية وحقد لا أكثر ولا أقل هذا هو الموجود.

رؤية الجنود الإسرائيليين

وأوضح، أن الجنود الإسرائيليين يعملون وفق رؤيتهم الشخصية وهذا أول مرة نراه في الجيوش، فالجندي يأخذ قراره كيفما شاء وضد من شاء تحت أي حجة وهي قد يقتلك وأنت تسير في الطريق أو أنت في سيارتك وهذا أمر طبيعي تحت حجة أن حياتي تعرضت للخطر أو اشتبهت بأن حياتي تعرضت للخطر.



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