حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق في الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم الأربعاء، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

قامت إدارة غرب والجمرك برئاسة الدكتورة كريمة تمساح مديرة الإدارة بالحملة تحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين والصحة والطب البيطرى.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر حيازة دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز الشامية الحرة وضبط ٤ شكاير زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم وتحرير محضر لأحد الجزارين لحيازته لحوم تم ذبحها خارج المجزر وتم التحفظ على كمية قدرها من اللحوم قدرها ٦ كجم.

وأيضا تحرير محضر لأحد المحلات لحيازته كمية قدرها ١٤ كجم لبن مجفف بدون بيانات، وتحرير ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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