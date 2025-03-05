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محافظات

“فوه” بكفر الشيخ تشارك في فعاليات الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بـ8 فرق

المباريات
المباريات

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق مباريات خماسي كرة القدم ضمن التصفيات التمهيدية للدورات الرمضانية بالإدارات الفرعية، وكذلك بإدارة شباب فوه التي شاركت بـ 8 فرق بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة للشباب من سن 18 إلى 35، وقد جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء  علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

 

  • تواجد سيارة إسعاف في الملاعب

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الدورات الرمضانية فى دورها التمهيدي تنطلق من اليوم الأول لشهر رمضان وحتى العاشر منه وتبدأ التصفيات النهائية من 11 رمضان الى 14 رمضان وتقام بنادي سخا الرياضي، مشددًا على تواجد سيارة للإسعاف مجهزة بالملاعب التى تقام بها المباريات وتطبيق كامل لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية الصادرة من وزارة الشباب والرياضة.

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وتعد أبرز شروط الإشتراك فى الدورة الرمضانية، أن لا يكون اللاعب مسجل في سجلات الإتحاد المصري لكرة القدم، ويطبق قانون الاتحاد المصري للعبة فى خماسى كرة القدم وتكون زمن المباراة 20 دقيقة على شوطين، تقام الدورات الرمضانية بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية ومتابعة مديرى الإدارات الفرعية.

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فوه كرة القدم شباب مباريات كفر الشيخ
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