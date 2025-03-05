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خارج الحدود

صحة غزة: 35 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن 35 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

 

وقالت وزارة الصحة في غزة: إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع  إلى 48 ألفا و440 شهيدا و111 ألفا و845 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت حكومة جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في حربها على قطاع غزة.

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جنوب أفريقيا: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في حربها على غزة

قطع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة 

ويوم الأحد الماضي، أعلن الإحتلال الإسرائيلي وقف دخول البضائع والإمدادات إلى غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وفي ضوء "رفض حركة حماس قبول إطار المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف لاستمرار المحادثات".

 

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، بأن نتنياهو قرر أنه  سيتم وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة".

 

حماس توجه دعوة لمصر 

 ودعت حركة حماس، مصر والمنظومة العربية لاتخاذ خطوات لمنع فرض الاحتلال سياسة التجويع التي تمهد لتهجير أهالي غزة.

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي وزارة الصحة في غزة جيش الاحتلال

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