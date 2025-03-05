الدوري السعودي يخطط لخطف نجم آرسنال الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية أن أحد أبرز نجوم آرسنال الإنجليزي دخل على رادار أندية الدوري السعودي للمحترفين، خلال الموسم المقبل.

وتسعى العديد من الأندية السعودية لدعم صفوفها الموسم المقبل بصفقات قوية، وبدأ يتردد بالفعل أسماء عدة لاعبين بارزين للانتقال إلى دوري روشن للمحترفين للعب بجوار الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد النصر، أو كريم بنزيما، نجم الاتحاد، وبجانب الجزائري رياض محرز في الأهلي.

تروسارد محل اهتمام أندية الدوري السعودي

ووفقًا لما ذكره موقع "Football Insider"، فإن البلجيكي لياندرو تروسارد، نجم آرسنال، قد ينتقل إلى الدوري السعودي، بعد أن بات هدفًا للتفاوض معه من قبل نادي الاتحاد مرة أخرى في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت الأندية السعودية حريصة على التعاقد مع الدولي البلجيكي في الصيف الماضي، لكن إدارة "الغانرز" رفضت التفريط بخدماته.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد كان قدَّم عرضًا في سبتمبر الماضي، بحوالي 30 مليون جنيه إسترليني بعد إغلاق نافذة الانتقالات الإنجليزية، في محاولة لضم نجم آرسنال.

ومن المتوقع أن تقوم الأندية السعودية باتخاذ خطوة رسمية جديدة من أجل محاولة ضم اللاعب البلجيكي.

وأكدت التقارير أن الاهتمام السعودي بتروسارد قد يشجع آرسنال على الموافقة على بيعه، لتحقيق التوازن المالي المطلوب، خاصة في ظل رغبة النادي في تعزيز خط هجومه بصفقة من العيار الثقيل.

أرقام تروسارد مع آرسنال

وسجل الدولي البلجيكي البالغ من العمر 30 عامًا، والذي خاض 41 مباراة دولية 6 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة هذا الموسم، وينتهي عقده مع آرسنال بنهاية الموسم المقبل، ما يجعله خيارًا متاحًا للبيع في حال تلقي عرض مناسب.

وانضم تروسارد إلى آرسنال منذ أكثر من عامين قادما من برايتون وسجل 23 هدفًا للنادي، وتبلغ قيمته السوقية بالوقت الحالي بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي نحو 30 مليون يورو.

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