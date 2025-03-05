الاتحاد الآسيوي يحدد مكان مباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استاد الأمير فيصل بن فهد، بالعاصمة السعودية الرياض، 25 مارس الجاري، لاستضافة مباراة منتخبي كوريا الشمالية والإمارات.

الإمارات ضد كوريا الشمالية

تقام المباراة ضمن الجولة الثامنة من تصفيات المجموعة الأولى الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث تلعب كوريا الشمالية جميع مبارياتها خارج أرضها.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث، في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن إيران في الصدارة، و3 نقاط عن أوزبكستان في المركز الثاني، بينما تحتل كوريا الشمالية المركز السادس الأخير برصيد نقطتين فقط.



وحصلت كوريا الشمالية على واحدة من نقطتيها عندما تعادلت مع مضيفتها الإمارات بنتيجة (1-1)، ضمن تصفيات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى الآسيوية.

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