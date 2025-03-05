ضبط أكثر من 320 عبوة ألعاب نارية في قنا (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا حملة مكبرة بنطاق المدينة للحد من خطر الألعاب النارية على المواطنين، قادها حسين الزمقان رئيس المركز وفراج الوحش نائب رئيس المركز ومدير إدارة المرافق النقيب طاهر عبداللاه، ومدير الرقابة التموينية بادارة قوص التموينية طه محمد.

الحد من استخدام الألعاب النارية

وأوضح رئيس المركز ان الحملة جاءت تلبية لصوت الشارع وتنفيذا للتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا للتصدي بكل حزم لظاهرة تنامي استخدام الألعاب النارية والحد من الأضرار الناتجة عنها، والتي تفسد علي الناس التمتع بالجوانب الروحانية لشعيرة الصيام وأجواء السكينة والطمأنينة التي يتمتع بها الشهر الفضيل.

وأشار رئيس المركز إلى أن الحملة استهدفت المرور علي عدة مناطق بالمدينة وأخرى بالقرى، لافتا إلى أن الحملة استهلت أعمالها بالمرور على المحلات بمنطقة النوبة وميدان أبو العباس، ثم استأنفت أعمالها بمنطقة العجالين ثم اختتمت جهودها بالمرور على بعض المحال المروجين لها على الطرقات بقروي الحراجية.

حملات تفتيشية على المحلات

وأوضح الزمقان أنه تم ضبط أكثر من ٣٢٠ عبوة صاروخ ديناميت بأحجام وأشكال مختلفة، مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها، مؤكدا على الاستمرار بدفع وتعزيز الحملات الرقابية طوال الشهر الكريم وأيام عيد الفطر المبارك لشن حملات تفتيشية على المحلات ومصادرة تلك الألعاب وتحرير محاضر لحائزيها وإحالتهم الي النيابات المختصة.

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