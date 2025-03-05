صرخة في نهار رمضان.. أنقذوني من أوجاعي!

جاء صوتها مفجعًا.. خليط من الأنين مع الدموع مع الحسرة على أيام تمر وتمضي.. تقول وتشرح ونقول للقارئ خلفها وعنها باختصار شديد إنها بعد معاناة طويلة مع مرض صعب.. أبلغوها أن التحسن يتراجع.. ولكنها إمكانيات التأمين الصحي المتاحة حاليا..

حتى إن آخر مرة وجدوا صعوبة في العثور على شريان لتركيب المحاقن وغيرها! وطالبوها -بسبب ذلك- بإجراء طبي جراحي لحل مشكلة الشرايين لكنها لا تقدر عليه وتمتنع اليوم عن الحصول على جلسات العلاج.. ربما للألم.. ربما لليأس.. ربما بسببهما معا!

الآن تقول: غيري تعالج في أماكن أعرفها وبعلاجات أخرى وشفوا تماما.. رأيتهم بعيني وحدثتهم بنفسي وفرحت لهم.. لكن لا قدرات لدي لذلك.. فهل من معالج لا يعطيني أموالا.. بل يتكفل بالعلاج ولو حتي لحين استرداد عافيتي ويحول الألم عندي إلى أمل؟!

لا أريد أموال مهما بلغت.. أريد علاجا.. أريد بمن يتكفل أو يتكفلون بعلاجي، يريدون فعل الخير في شهر الخير.. صحتي تتراجع وليس لي أحد في هذه الدنيا.. فلا أم ولا أب ولا ابن ولا زوج ولا أخ.. ليس معي إلا رب العزة.. فهل من منجد؟! خففوا الآمي وأنقذوني.. أنقذوني!

كانت صرخة من سيدة غير مسنة.. قضاء الله اختبرها بمرض قاسٍ.. هل من مغيث؟!

ملحوظة: السيدة من الإسكندرية.. ونحتفظ ببياناتها كاملة لمن يهمه الأمر..

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