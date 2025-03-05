مدبولي: تضاعف عدد المصانع بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة إلى 130 مصنعًا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية في العين السخنة شهدت طفرة كبيرة، حيث ارتفع عدد المصانع بها إلى 130 مصنعًا، بعد أن كان العدد لا يتجاوز 65 مصنعًا.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا التطور يعكس نجاح الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الصناعي في المنطقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.

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