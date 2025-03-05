مدبولي: مواردنا من العملة الصعبة تعادل المصروفات ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موارد الدولة من العملة الصعبة تعادل المصروفات، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية في أداء الاقتصاد المصري، حيث تجاوز مؤشر مديري المشتريات حاجز الـ50 نقطة، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 47.4 مليار دولار، مع التأكيد على توافر كافة السلع في الأسواق.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن القمة العربية غير العادية التي عُقدت أمس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت نقاشًا موسعًا بين القادة العرب حول سبل دعم القضية الفلسطينية، حيث أكدوا رفضهم المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتمسكهم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطة إعادة إعمار غزة خرجت بتوافق عربي، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة كانت تاريخية وعكست ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.

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