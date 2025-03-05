مدبولي: مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 47.4 مليار دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مؤشرات إيجابية في أداء الاقتصاد المصري، حيث تجاوز مؤشر مديري المشتريات حاجز الـ50 نقطة، مما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 47.4 مليار دولار، مع التأكيد على توافر كافة السلع في الأسواق.

وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن القمة العربية غير العادية التي عُقدت أمس في العاصمة الإدارية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت نقاشًا موسعًا بين القادة العرب حول سبل دعم القضية الفلسطينية، مؤكدين رفضهم المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والتزامهم بثبات الموقف العربي تجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأوضح رئيس الوزراء أن خطة إعادة إعمار غزة خرجت بتوافق عربي، مشددًا على أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة كانت تاريخية وأكدت ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.

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