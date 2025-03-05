مدبولي: مؤتمر صحفي الشهر المقبل لإعلان تفاصيل خطة إعمار غزة وجهات تمويلها

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية بالأمس تاريخية تؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.



وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة ان خطة مصر لإعادة اعمار قطاع غزة تعتمد على عدم التهجير لأهالي غزة، مؤكدا أن هناك إدراك دولي فيما يتعلق بالموقف المصري الذي يؤكد على أحقية الشعب الفلسطيني.



وأوضح رئيس الوزراء أنه سيكون هناك مؤتمر الشهر المقبل للإعلان عن تفاصيل خطة إعادة اعمار غزة والتمويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.