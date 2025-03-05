3 ضربات إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 3 ضربات استهدفت سيارة واحدة في منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية على رأس الناقورة

واستهدفت الغارة الأولى التي شنتها مسيرة إسرائيلية سيارة في منطقة رأس الناقورة وسط أنباء عن سقوط إصابات، ونفذت المسيرة غارة ثانية لإبعاد مواطنين حاولوا الوصول إلى السيارة المستهدفة.

واستهدفت الغارة الثالثة محيط السيارة المستهدفة أثناء محاولة الجيش اللبناني الوصول إلى إليها.

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ينتهك الأخير الاتفاق وينفذ غارات مستمرة على جنوب لبنان.

ورفض جيش الاحتلال الإسرائيلي الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من جنوب لبنان بشكل كامل، ولا يزال يحتفظ بمواقع داخل لبنان.

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