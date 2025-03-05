الأربعاء 05 مارس 2025
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رياضة

رسالة من بيسيرو للاعبي الزمالك واحتفال خاص بـ شيكابالا في المران

بيسيرو
بيسيرو

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على ملعب النادي، استعدادًا للقاء موردن سبورت المقبل في بطولة كأس مصر.
وحرص المدير الفني على تهنئة اللاعبين بالفوز على إنبي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وأشاد بمستوى اللاعبين وطالبهم بمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة.
وطالب بيسيرو اللاعبين بغلق ملف مباريات الدوري مؤقتًا، والتركيز في الفترة الحالية، استعدادًا للقاء مودرن سبورت المقبل في كأس مصر، وشدد على أهمية الفوز لمواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب.
وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق مودرن سبورت المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

نظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة، ممرًا شرفيًا لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الأبيض، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقبلة في بطولة كأس مصر.

وقدم اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري التهنئة لقائد الفريق بمناسبة عيد ميلاده، وتمنوا له مزيد من العطاء والنجاحات مع الزمالك.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق مودرن سبورت المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

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