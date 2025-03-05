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محافظات

محافظ قنا يشهد احتفال مكتبة مصر العامة بالعيد القومي ويكرم الفائزين بالمسابقات الثقافية

محافظ قنا، فيتو
محافظ قنا، فيتو

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الاحتفال الذي نظمته مكتبة مصر العامة بقنا بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وهاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والدكتورة هدى السعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والدكتورة دعاء كمال، مدير مكتبة مصر العامة بقنا.

 

نشر ثقافة القراءة في قنا

وخلال كلمته، أكد محافظ قنا أن مكتبة مصر العامة تمثل صرحًا ثقافيًا كبيرًا يسهم في نشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع، من خلال إتاحة الكتب والمراجع العلمية للباحثين، بما يعزز المستوى المعرفي لأبناء المحافظة، مشيدا  بمستوى الأنشطة الثقافية والفنية والتعليمية والرياضية التي تنظمها المكتبة، والتي تهدف إلى استقطاب الأطفال وتشجيعهم على القراءة، واكتشاف وتنمية المواهب في شتى المجالات العلمية والأدبية والثقافية والفنية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة بناء الإنسان المصري وتعزيز الوعي والثقافة لدى الأجيال الجديدة، بما يحقق أهداف المحور الثقافي في رؤية مصر 2030، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

 

و تضمن الحفل عزف السلام الوطني، وتلاوة مباركة للقرآن الكريم قدمتها الطفلة يارا ياسر، ثم فقرة للإنشاد الديني قدمها المنشد الحسين نور، وعرضًا رياضيًا لمواهب الأطفال، وفي ختام الاحتفال، قام محافظ قنا بتوزيع الجوائز والدروع وشهادات التقدير على الفائزين في مسابقات المكتبة المختلفة.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا المجلس القومي للمرأه بقنا هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم رؤية مصر 2030 فرع المجلس القومي للمرأه بقنا مدينة قنا محافظ قنا وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

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