الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

النيابة تأمر بحبس المتهم بتزوير المحررات الرسمية في الجيزة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

استجوبت نيابة الجيزة متهم بتزوير محررات رسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

واعترف المتهم بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها من عملائه، وأنه يقوم بإخفاء المعدات المستخدمة في سبيل ذلك.

 

القبض على المتهم بالجيزة 

 

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية، متخذًا من شقة مستأجرة كائنة بمنطقة الهرم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (مجموعة من المستندات المنسوب صدورها لجهات مختلفة - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير "بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"– مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - 5 بطاقات دفع إلكتروني).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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