التحقيقات تكشف لغز العثور على جثة شاب داخل شقته بـ 6 أكتوبر

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في العثور على جثة شاب متوفى داخل شقته في مدينة 6 أكتوبر، وكلفت النيابة بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة.

وأفادت التحقيقات بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، واستمعت النيابة لأقوال أسرة المتوفى الذي أكدوا أنهم لم يشتبهوا في أحد جنائيا.

العثور على جثة شاب في أكتوبر



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص في مدينة 6 أكتوبر.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الجثة لشاب تم تحديد هويته، فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.



تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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